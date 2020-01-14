https://static.news.ru/photo/94a4c4a6-3733-11ea-92f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Четверть россиян в возрасте старше 50 лет жалеют, что не стали копить деньги на старость. Также в регионах уверены, что собственных сбережений им не хватит для комфортной жизни на пенсии.

Так думают 72,8% россиян старше 50 лет, пессимистичнее всего смотрят в будущее жители Урала, Дальнего Востока, Санкт-Петербурга. Такие выводы были сделаны по итогам опроса Негосударственного пенсионного фонда, пишут «Известия».

Экономить на пенсии придётся 87% жителей Урала, 77,8% — Северо-Западного округа, 66,7% — Центральной России. Откладывали деньги на старость 13% респондентов. Больше всего жалеют, что не делали этого на Урале и в Приволжье (28,3%), на Дальнем Востоке (29,7%). Преимущественно об этом говорят люди, чей доход не превышает 35 тыс. рублей.

Если вернутся на пару десятков лет назад, банковский вклад для обеспечения безбедной старости открыли бы 32,6% опрошенных. Вложили бы деньги в недвижимость 29,7%, копили деньги — 11,4%, инвестировали бы в ценные бумаги и валюту 9,7% респондентов.

Эксперты согласны, что привычку откладывать деньги на «чёрный день» надо формировать с молодости, но при этом отмечают, что низкие доходы россиян не позволяют им делать такие сбережения. Люди не планируют на годы вперёд, так как слишком многое может поменяться за один миг. Так, только пенсионных реформ за последние 20 лет в стране было не меньше трёх.

Ранее NEWS.ru сообщал, что законопроект о новой системе пенсионных накоплений может быть внесён в правительство в марте 2020 года. Он предусматривает введение системы гарантированного пенсионного плана, рассказал замминистра финансов Алексей Моисеев.