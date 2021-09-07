Опрос: россияне массово отказываются сдавать родных в дома престарелых

Аналитический центр НАФИ провёл опрос россиян и выяснил, что большинство из них не стремятся отдавать родственников в дом престарелых. Рассматривают такой вариант только 7%, пишут «Известия».
При этом ещё пять лет назад доля россиян, которая
По мнению экспертов, потребность в постоянном уходе на сегодня испытывают порядка 3 млн россиян, и пятая часть из них нуждается в неотлучном уходе в условиях стационара.
Ранее в подмосковном Реутове арестована санитарка дома престарелых, подозреваемая в жестоком обращении с постояльцами. Женщина признала вину и созналась в содеянном, ей грозит до двух лет лишения свободы.