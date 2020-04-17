Опрос: россиянам в изоляции хватит для комфортной жизни по 80 тысяч рублей

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Средний россиянин чувствовал бы себя комфортно, получая по 155 тысяч рублей в месяц, в режиме самоизоляции эта сумма снизилась до 80 тысяч, следует из проведённого Superjob опроса.

При этом женщин устроила бы меньшая сумма — 140 тысяч в месяц (70 тысяч рублей в режиме самоизоляции), а запросы мужчин выше — 170 и 90 тысяч соответственно. Также разнятся суммы, которые граждане считают необходимыми для комфортной жизни, в зависимости от их возраста и места жительства. Так, москвичам для спокойствия нужно 214 тысяч рублей в месяц (в самоизоляции хватит ста тысяч), а в регионах достаточно 146 тысяч в обычное время и 80 тысяч рублей на время карантина. Запросы молоды людей ниже, чем зрелых: респондентов в возрасте до 24 лет удовлетворила бы сумма в 120 тысяч ежемесячно, людей старше 45 лет — 176 тысяч (на время самоизоляции — 92 тысячи), пишут «Известия».

Как сообщал NEWS.ru ранее, более 50% жителей России готовы после окончания режима самоизоляции работать по графику шестидневной рабочей недели, если работодатель примет такое решение. Об этом говорят результаты опроса, проведённого исследовательским центром портала Superjob.ru. Согласно им, доля готовых к изменениям в графике россиян составляет 52%.