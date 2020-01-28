Институт прикладных политических исследований провёл опрос россиян на тему, что их не устраивает в праздновании Дня Победы. Люди отметили милитаризм, помпезность и излишний пафос как самих мероприятий, так и обстановки.
Несмотря на эти детали, сам праздник остаётся для жителей страны самым важным. Милитаристский уклон мероприятий отметили большинство участников, но некоторых не устраивает то, что творится вокруг 9 мая: надписи на машинах типа «Можем повторить!», «На Берлин». Кто-то из опрошенных выразил недовольство, что георгиевскими ленточками украшают даже бутылки с водкой,
В ходе опроса выяснилось, что большинство праздников россияне знают по датам, а не названиям, так как это ещё и дополнительный выходной.
Ранее NEWS.ru сообщал, что временный поверенный в делах Израиля в РФ Яков Ливне выразил уверенность, что его страна будет представлена на праздновании Дня Победы в 2020 году в Москве на высоком уровне. Известно, что Кремль пока не получил ответа от лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына на приглашение принять участие в торжествах по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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