https://static.news.ru/photo/f9a195fe-417f-11ea-8602-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Институт прикладных политических исследований провёл опрос россиян на тему, что их не устраивает в праздновании Дня Победы. Люди отметили милитаризм, помпезность и излишний пафос как самих мероприятий, так и обстановки.

Несмотря на эти детали, сам праздник остаётся для жителей страны самым важным. Милитаристский уклон мероприятий отметили большинство участников, но некоторых не устраивает то, что творится вокруг 9 мая: надписи на машинах типа «Можем повторить!», «На Берлин». Кто-то из опрошенных выразил недовольство, что георгиевскими ленточками украшают даже бутылки с водкой, пишет «Коммерсант».

В ходе опроса выяснилось, что большинство праздников россияне знают по датам, а не названиям, так как это ещё и дополнительный выходной.

Ранее NEWS.ru сообщал, что временный поверенный в делах Израиля в РФ Яков Ливне выразил уверенность, что его страна будет представлена на праздновании Дня Победы в 2020 году в Москве на высоком уровне. Известно, что Кремль пока не получил ответа от лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына на приглашение принять участие в торжествах по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.