https://static.news.ru/photo/70c25b44-650e-11ea-b472-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

48% россиян боятся заразиться новым коронавирусом. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение». При этом 16% из них испытывают сильный страх.

По данным фонда, вообще не опасаются инфекции 50% российских граждан. Почти половина опрошенных (48%) считают, что паника вокруг заболевания надуманная, а опасность инфекции и вовсе преувеличена. 24% россиян посчитали, что СМИ оценивают коронавирус объективно. При этом 18% граждан с ответом затруднились.

6% россиян посчитали, что теме коронавируса уделяется в медиапространстве слишком мало времени, 43% оказались довольны текущим освещением темы в СМИ.

Опрос социологов проводился 12 марта в 104 населённых пунктах среди 1,5 тысяч респондентов, передаёт РИА Новости.

По последним данным, в мире зафиксировано 131,8 тысячи случаев заражения коронавирусом. Жертвами заболевания стали около 5 тысяч человек, вылечились примерно 70 тысяч. В России число заболевших составляет 32 человека.