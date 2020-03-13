48% россиян боятся заразиться новым коронавирусом. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение». При этом 16% из них испытывают сильный страх.
По данным фонда, вообще не опасаются инфекции 50% российских граждан. Почти половина опрошенных (48%) считают, что паника вокруг заболевания надуманная, а опасность инфекции и вовсе преувеличена. 24% россиян посчитали, что СМИ оценивают коронавирус объективно. При этом 18% граждан с ответом затруднились.
6% россиян посчитали, что теме коронавируса уделяется в медиапространстве слишком мало времени, 43% оказались довольны текущим освещением темы в СМИ.
Опрос социологов проводился 12 марта в 104 населённых пунктах среди 1,5 тысяч респондентов,
По последним данным, в мире зафиксировано 131,8 тысячи случаев заражения коронавирусом. Жертвами заболевания стали около 5 тысяч человек, вылечились примерно 70 тысяч. В России число заболевших составляет 32 человека.
Ранее NEWS.ru писал, что первый случай заражения коронавирусом в Китае был
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