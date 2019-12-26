https://static.news.ru/photo/f590713e-2810-11ea-a5a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Большинство российских граждан не знают иностранные языки и поэтому испытывают трудности при поездках за границу.

Такие данные показал опрос, проведённый онлайн-сервисом Aviasales. Согласно его результатам, в незнании иностранных языков признались 65% респондентов. По их словам, за границей им приходится пользоваться онлайн-переводчиками и языком жестов.

Только 35% россиян сообщили, что свободно разговаривают на иностранном языке. Всего в исследовании участвовали 300 тысяч человек, передаёт Lenta.ru .

Ранее NEWS.ru писал о том, что «Единая Россия» предложила Министерству просвещения отменить введение обязательного госэкзамена по иностранному языку во всех школах страны. В 85 регионах страны эксперты единогласно признали неготовность системы образования к такому шагу в предлагаемые сроки. На данный момент 60% российских школ находится в сельской местности, а у большей части выпускников нет потребности в использовании иностранного языка, сообщила координатор партпроекта «Новая школа» Алёна Аршинова.