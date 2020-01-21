https://static.news.ru/photo/091377b0-3d01-11ea-9559-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Специалисты Исследовательского центра портала Superjob.ru провели опрос, в ходе которого выяснилось, что 29% жителей России готовы сидеть дома и не работать, если за это будут платить деньги. Результаты исследования были обнародованы в среду, 22 января.

По большей степени в роли безработного, но обеспеченного человека себя комфортно могли бы чувствовать, по их собственному признанию, респонденты от 25 до 34 лет. Среди представителей указанной возрастной категории 32% заявили, что готовы сидеть без дела за деньги.

В ходе опроса также выяснилось, граждане каких профессий хотели бы для себя воплощения подобного сценария. Не работать и быть обеспеченным хотят 48% сметчиков, 47% менеджеров, 43% переводчиков. В меньшей степени такой расклад устраивает программистов (27%), юристов (26%) и директоров компаний (21%).

58% россиян не захотели бы сидеть дома за деньги, поскольку, по их мнению, работа — это не только деньги, но и возможность развития, самореализации и общения, передаёт результаты опроса «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что около трети россиян считают себя по-настоящему счастливыми. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провёл фонд «Общественное мнение».

Высоким назвали уровень своего счастья 30% респондентов. 26% посчитали его средним, 25% — выше среднего, 8% — ниже среднего.