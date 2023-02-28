Опрос показал, сколько россиян довольны своей жизнью ВЦИОМ: 58% россиян заявили, что удовлетворены своей жизнью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения провели опрос, в ходе которого выяснилось, что 58% россиян удовлетворены своей жизнью. Результаты исследования обнародованы на сайте ВЦИОМ. Отмечается, что в сравнении с показателями за прошлый январь соответствующие значения выросли на десять процентных пунктов. Год назад своя жизнь устраивала 48% респондентов.

За год эта доля выросла на десять процентных пунктов. В январе 2022 года собственная жизнь устраивала каждого второго (48%). Нейтральную оценку дал каждый четвертый: 24% ответили, что жизнь, которую они ведут, их отчасти устраивает, отчасти нет; на протяжении рассматриваемого периода этот показатель был относительно стабильным и не превышал 28%, — заявили специалисты ВЦИОМ.

Аналитики добавили, что 17% опрошенных оказались недовольны свой жизнью.

Кроме того, респонденты в ходе исследования оценили ситуацию в стране. Из них 59% считают, что в РФ в целом все хорошо. Обратного мнения придерживаются 33% опрошенных россиян.

В исследовании поучаствовали 1 600 россиян в возрасте от 18 лет.

Ранее фонд «Общественное мнение» провел опрос, в ходе которого выяснилась позиция россиян относительно деятельности президента страны. Как оказалось, работу Владимира Путина на посту главы государства положительно оценивают 81% граждан.

Противоположное мнение о работе Путина на посту президента высказали 10% опрошенных. Остальные 9% затруднились с ответом.