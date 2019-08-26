Компания Workthere выяснила, какое время сотрудники офисов считают наиболее продуктивным в течение рабочего дня.
Опрос, который был проведён среди 1,5 тысячи британцев,
Почти для четверти опрошенных днём с наиболее высокой производительностью труда является вторник, для 16% — понедельник, для 15% — среда.
Как ранее писал News.ru, представители Общероссийского народного фронта предложили позволить россиянам временно выполнять трудовые обязательства из дома. С соответствующей инициативой они обратились в Министерство труда и социальной защиты. В случае если поправки будут приняты, сотрудники компаний на законных основаниях получат право проводить часть времени вне своего рабочего места. В настоящее время такая возможность предоставляется только по усмотрению работодателя. При этом в конфликтных ситуациях работа из дома зачастую оборачивается попытками увольнения сотрудника или оформления ему отгула.