https://static.news.ru/photo/9ecf4100-c810-11e9-8fe5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Компания Workthere выяснила, какое время сотрудники офисов считают наиболее продуктивным в течение рабочего дня.

Опрос, который был проведён среди 1,5 тысячи британцев, показал , что самым продуктивным промежутком рабочего дня по понедельникам, вторникам и средам считается время с 10:00 до 11:00. Менее популярны промежутки времени с 8:00 до 11:00 и с 16:00 до 18:00.

Почти для четверти опрошенных днём с наиболее высокой производительностью труда является вторник, для 16% — понедельник, для 15% — среда.

Как ранее писал News.ru, представители Общероссийского народного фронта предложили позволить россиянам временно выполнять трудовые обязательства из дома. С соответствующей инициативой они обратились в Министерство труда и социальной защиты. В случае если поправки будут приняты, сотрудники компаний на законных основаниях получат право проводить часть времени вне своего рабочего места. В настоящее время такая возможность предоставляется только по усмотрению работодателя. При этом в конфликтных ситуациях работа из дома зачастую оборачивается попытками увольнения сотрудника или оформления ему отгула.