https://static.news.ru/photo/c88ea2c6-cd9a-11e9-9627-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Часть россиян считает, что высшее образование не гарантирует успешную карьеру.

Такие данные приводит компания HeadHunter, ссылаясь на результаты проведённого опроса населения. 13% россиян не получали высшее образование и не планируют исправить это в будущем, так как, по их мнению, это не гарантирует успешное трудоустройство. Более половины из них после школы получили среднее специальное образование, а 38% сразу пошли работать.

Среди резидентов с высшим образованием каждый третий лишь отчасти доволен им. Особенно это касается работников туристической сферы. Более всех удовлетворены своим образованием топ-менеджеры.