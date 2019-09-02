Часть россиян считает, что высшее образование не гарантирует успешную карьеру.
Такие данные приводит компания HeadHunter, ссылаясь на результаты проведённого опроса населения. 13% россиян не получали высшее образование и не планируют исправить это в будущем, так как, по их мнению, это не гарантирует успешное трудоустройство. Более половины из них после школы получили среднее специальное образование, а 38% сразу пошли работать.
Среди резидентов с высшим образованием каждый третий лишь отчасти доволен им. Особенно это касается работников туристической сферы. Более всех удовлетворены своим образованием топ-менеджеры.
Ранее News.ru писал, что Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ)