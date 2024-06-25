Стало известно, сколько россиян чувствуют разрыв в уровне жизни Опрос: более половины россиян ощущают несправедливое неравенство

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Россияне считают, что уровень социального неравенства и разрыв в уровне жизни и доходов в России за последние годы значительно вырос, сообщил РБК со ссылкой на результаты опроса социологических компаний «ОнИн» и ЦСП «Платформа». Об усилении неравенства за последние пять лет высказались 53% респондентов, о снижении — всего 13%. Не увидели в России неравенства 4% опрошенных.

О том, что неравенство стало наибольшим в истории страны именно после 2015 года, заявили 37% респондентов. Еще 33% участников опроса заявили, что хуже было только в Российской империи XVIII—XIX веков.

[Современность] люди ощущают периодом обострения социального неравенства. Показатель превышает оценку времен Российской империи (XVIII—XIX вв.) — эпохи крепостного права — и 90-х годов ХХ века, несмотря на постсоветское социально-экономическое расслоение, ставшее для многих шоковым, — говорится в отчете социологов.

Согласно оценке респондентов, минимальным неравенство среди россиян оказалось во времена хрущевской оттепели (всего 1%) и брежневского застоя (2%), далее уровень начал расти до 9% в перестройку и 23% в девяностые. 28% респондентов ожидают, что уровень социального неравенства в России в следующие пять лет останется на прежнем уровне, 43% — что продолжит расти. На сокращение разрыва надеются 17% участников опроса.

Опрос проходил в режиме онлайн в июне текущего года. В исследовании участвовали 1200 респондентов в возрасте 18 лет и старше. Авторы опроса при составлении выборки учитывали социально-демографические параметры и распределение населения по населенным пунктам и федеральным округам.

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