https://static.news.ru/photo/78dca236-3baa-11ea-b091-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Согласно результатам опроса, проведённого Общественной палатой России в соцсетях, почти 70% россиян поддерживают сохранение длительности новогодних праздников.

С 13 по 19 января ОП РФ провела опрос граждан на тему «Новогодние праздники — работать или отдыхать?» в социальных сетях. Большинство проголосовавших (69%) ответили, что продолжительность новогодних праздников с 1 по 8 января следует сохранить, — говорится в сообщении пресс-службы ОП РФ.

Также уточняется, что всего 15% респондентов считают, что праздники слишком длинные, и на работу надо выходить со 2 января. В течение недели в голосовании приняли участие более 200 человек.

Как ранее сообщал NEWS.ru, россияне рассказали, что думают о своей работе в новогодние праздники. 52% населения работали в первые дни нового года. Они считают, что эффективность их труда в праздничный период была низкой.