Стало известно, сколько компаний поддерживают обязательную вакцинацию в РФ

Свыше трети работодателей (39%) в России высказались за обязательную вакцинацию сотрудников. При этом 58% соискателей выступили против неё, показало исследование компании HeadHunter, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.

На обязательной вакцинации настаивают 39% работодателей. Наибольшая доля таких компаний среди управления персоналом (54%), бухгалтерии (48%) и административного персонала (46%), — отмечается в исследовании.

Менее половины опрошенных (46%) уже имеют сертификат о вакцинации, из их числа добровольно прививку от коронавирусной инфекции сделали 42%, а 12% пошли на этот шаг по требованию работодателя.

Наибольшая доля соискателей, выступающих против обязательной вакцинации, среди таких направлений профессиональной деятельности, как «Управление персоналом, тренинги» (70%), «Юристы» (68%), «Рабочий персонал», а также «Туризм, гостиницы, рестораны» (по 67%).

Среди невакцинированных соискателей только каждый шестой может решиться на прививку, если она гарантирует устройство на работу или сохранение рабочего места. Из них к этому шагу в большей степени готовы мужчины, чем женщины (18% и 14% соответственно).

Самыми лояльными к вопросу обязательной вакцинации оказали работники сферы продаж — 25%.

В исследовании приняли участие 2214 соискателей. Опрос прошёл в период с 14 по 21 октября 2021 года.

Ранее профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США), главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова заявила, что коллективный иммунитет в России отсутствует из-за низких темпов вакцинации и высокого уровня мутаций коронавируса.

Накануне был поставлен очередной антирекорд — COVID-19 заболело 37 930 человек.