https://static.news.ru/photo/05d64f06-cb22-11e9-a8b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Edward Kaprov/Global Look Press

Более трети россиян (34%) считают, что гибель заложников во время теракта в североосетинском городе Беслане в 2004 году привели действия террористов и спецслужб. Еще 8% опрошенных полагают, что в случившемся виноваты только ошибки силовиков.

Как следует из данных опроса, проведённого « Левада-центром », более половины респондентов (51%) уверены, что в гибели заложников виноваты только террористы. Затруднились с ответом 8% участников исследования.

Хорошо проинформированы о том, что произошло в Беслане 48% россиян, 43% знают об этом событии «в общих чертах», 9% впервые услышали о теракте.

«Левада-центр» проводил опрос 22-28 августа методом личного интервью. В нём приняли участие 1608 человек от 18 лет и старше, проживающие в 137 населённых пунктах 50 субъектов России.

Террористы захватили заложников на линейке в бесланской школе № 1 1 сентября 2004 года. Спустя два дня спецназ начал штурм здания. В результате теракта погибли 334 человека, 186 из них — дети.

Как писал News.ru, в Северной Осетии с 1 на 4 сентября перенесён День знаний в связи с 15-й годовщиной трагедии в Беслане.