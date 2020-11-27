Опрос показал, какой процент россиян доверяют Путину

Специалисты фонда «Общественное мнение» провели исследование, целью которого было выяснить, сколько граждан России доверяет президенту страны Владимиру Путину. В опросе приняли участие четыре тысячи человек старше 18 лет. Социологи выходили с ними на связь, используя метод случайной выборки номеров мобильных и стационарных телефонов.
В результате исследования выяснилось, что с доверием к президенту относятся 59% россиян. Не доверяют главе государства 30% респондентов. В свою очередь, 11% опрошенных затруднились ответить.
Президент, как считают 62% респондентов, хорошо выполняет свою работу, занимая место национального лидера. Противоположной точки зрения придерживаются 24% россиян. Затруднились ответить на вопрос 14%,
Как ранее передавал NEWS.ru, фонд общественного мнения (ФОМ) провёл опрос россиян на тему планов на будущее и уверенности в завтрашнем дне. Выяснилось, что 49% опрошенных не испытывают такой уверенности, а 68% при ответе на вопрос об оценке ситуации в стране заявили, что она мешает им строить своё будущее.
Как говорится в итоговых данных опроса, в завтрашнем дне уверены 45% россиян, а 49% заявили, что такой уверенности у них нет.