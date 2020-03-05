https://static.news.ru/photo/c46f70e2-5f0a-11ea-b2d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Большинство жителей России поддержали предложенные им для оценки поправки в Конституцию. Об этом говорят результаты опроса, проведённого ВЦИОМом.

Россиянам предложили оценить некоторые изменения в Основной закон, которые могут быть приняты после общероссийского голосования, в том числе касающиеся социального блока. По данным ВЦИОМа, поправки получили среди респондентов высокий уровень поддержки — от 85 до 97%.

Также эксперты выяснили, что 83% опрошенных знают или слышали о грядущем голосовании о внесении изменений в Конституцию. 67% респондентов заявили о своей готовности участвовать в нём, 17% ещё не определились, а 14% заявили, что не собираются. 55% участников опроса, скорее всего, проголосуют за поправки, 12% — против, а 33% затрудняются с ответом, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что поправки в основной закон России планируют в случае одобрения текстов парламентом и Конституционным судом передать на подпись президенту РФ Владимиру Путину к 18 марта — ко дню присоединения Крыма.