Стало известно, что россияне думают о своих жилищных условиях ВЦИОМ: 80% россиян довольны своими жилищными условиями

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

80% россиян заявили, что довольны своими жилищными условиями, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМа). По данным центра, этот показатель вырос на 32% за последние 18 лет.

Согласно результатам опроса, 8 из 10 россиян в той или иной степени довольны своими жилищными условиями (80%). С начала измерений этот показатель планомерно растет (2005 год — 48%, 2007 год — 55%, 2018 год — 72%, 2023 год — 80%), — указано в исследовании.

Недовольство своим жильем выразили 18% респондентов. Частыми претензиями стали высокие расходы на оплату коммунальных услуг (33%), отсутствие собственной недвижимости (26%) и маленький метраж (24%).

Еще 23% опрошенных сообщили, что в ближайшее время планируют приобрести жилье, а 75% не будут ничего делать для улучшения условий, 38% из них признались, что не имеют такой возможности. Тем не менее 79% россиян живут в собственных домах и квартирах, а 9% арендуют жилье.

ВЦИОМ проводил опрос 24 сентября среди граждан РФ в возрасте от 18 лет. Всего в исследовании приняли участие 1600 россиян.

Ранее стало известно, в каких регионах присутствует самая доступная ипотека. В тройку лидеров вошли Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Чукотка. Санкт-Петербург занял 25-е место, что считается приемлемым показателем. Москва оказалась на 50-й строчке по доступности ипотечного жилья.

Вместе с тем Госдума рассмотрит законопроект, по которому семьям будут бесплатно выделять земельные участки. Под программу попадут граждане, проживающие в браке более 10 лет и имеющие детей.