Опрос показал, что россияне думают о новых пособиях за рождение ребенка Опрос: 34% россиян поддержали идею о выплате 200 тысяч рублей за рождение детей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Более трети россиян (34%) поддержали идею о выплате женщинам, находящимся в возрасте до 25 лет, 200 тысяч рублей за рождение ребенка, показал опрос NEWS.ru. При этом 16% респондентов заявили, что не поддерживают данную инициативу, еще 12% считают, что эти деньги лучше потратить на другие меры поддержки населения.

Также 11% заявили, что данная сумма слишком мала для единовременной поддержки, 19% уверены, что за такие деньги депутатам стоит самим рожать детей. Остальные 3% предложили свой вариант. Так, один из опрошенных уверен, что вместо этого следует сделать более доступной семейную ипотеку, другие уверены, что детей будут рожать только ради денег. В опросе приняли участие почти две тысячи россиян в возрасте от 18 лет.

Ранее лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий и группа депутатов от его партии заявили о намерении внести на рассмотрение в Госдуму законопроект о выплате единовременного пособия женщинам, которые до 25 лет родят ребенка. Сумма вознаграждения составит 200 тысяч рублей.

После этого председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина выступила с критикой данной инициативы, заявив, что она является оскорблением для всех женщин. По словам парламентария, в данном вопросе ни в коем случае нельзя вводить возрастной критерий.