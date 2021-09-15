Опрос: петербуржцы больше других россиян довольны таксистами

Сервис «Ситимобил» и компания ResearchMe провели опрос, в ходе которого выяснили, что жители Санкт-Петербурга больше других россиян довольны работой таксистов (60%), передаёт РИА Новости. На втором месте идут москвичи — 59% респондентов.

Тройку лидеров замкнули жители Краснодара и Ростова-на-Дону. В этих городах оказались по 51% довольных граждан. В опросе участвовали более 1,2 тысячи жителей из крупных российских городов и более 5,5 тысячи водителей сервиса.

Приоритетными качествами таксистов россияне назвали вежливость (40%), тактичность и умение не навязываться с разговорами (по 34% и на одном, и на другом качестве). Треть опрошенных также посчитала важным для водителей такси хорошее знание города.

Таксисты в свою очередь имели возможность высказаться о поведении пассажиров. Большинство из них (92%) сказали, что с пониманием относятся к пассажирам, которые не хотят разговаривать. Молчаливые люди не кажутся проблемой, особенно в сравнении с пассажирами, которые садятся в машину со спиртными напитками (27% таксистов заявили, что данный факт их огорчает).

Ещё 13% водителей не нравятся пассажиры, которые едят во время поездки, а 17% — те, кто не здороваются и не прощаются.

Ранее сообщалось, что почти две трети россиян (64%) столкнулись с эмоциональным выгоранием в 2021 году. Лишь каждый пятый житель страны (20%) сказал, что эта проблема его не коснулась. Чаще других о выгорании заявляли те, кто в той или иной степени надолго задерживается на работе, а также те, кто не считает себя счастливым.