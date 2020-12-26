Опрос: на Новый год россияне загадают конец пандемии и чемодан с долларами

https://static.news.ru/photo/51da7776-48ab-11eb-817d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Большинство россиян на Новый год загадают окончание пандемии коронавируса в 2021 году и найти чемодан с миллионом долларов, свидетельствуют данные опроса.

О намерении загадать окончание пандемии заявили 35% опрошенных порталом «Работа.ру», 20% хотели бы найти чемодан с миллионом долларов. Чуть меньшее количество россиян, чем выбравшие эти два варианта, будут желать здоровья себе и близким (51%). 44% хотят, чтобы в 2021 году у них была высокая зарплата, передаёт РИА Новости.

42% пожелают счастья, покупку квартиры, дачи или машины — 28%, а найти своё призвание — 23%. Год без катастроф попросят 19% россиян, найти любовь хотят 15%, поехать в отпуск своей мечты — 14%, а не заболеть коронавирусом намереваются 10%.

7% сказали, что загадают провести весь год на удалёнке, а вот в офис вернуться хотят всего 2% опрошенных.

Исследование проводилось в декабре 2020 года среди более чем 3,5 тысячи экономически активных россиян старше 18 лет из всех округов страны.

Как сообщал NEWS.ru, с апреля 2020 года число россиян, желающих полностью перейти на удалённый режим работы, удвоилось: тогда удалёнка понравилась 19% граждан, сейчас же не ездить на работу в офис хотят уже 41% сотрудников.