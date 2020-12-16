Опрос: каждый шестой россиянин не пользуется Интернетом

https://static.news.ru/photo/d9847bde-3fac-11eb-b13e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Количество россиян, не пользующихся Интернетом, сократилось почти втрое за последние десять лет, свидетельствуют данные социологического опроса ВЦИОМа.

В 2011 году 48% участников аналогичного исследования заявили , что не используют Сеть ни в каком качестве. В 2020 году доля респондентов с такой позицией снизилась до 17%.

Более чем в полтора раза выросло количество граждан, пользующихся Интернетом ежедневно или несколько раз в неделю — до 72% с 42% в 2011 году. 3% участников опроса заходят в Сеть несколько раз в месяц (6% в 2011 году). 1% респондентов пользуются Интернетом не чаще одного раза в год (3% в 2011 году).

70% участников актуального исследования считают полезным периодически отдыхать от Интернета, 27% заявили, что в современном мире нужно постоянно находиться онлайн. 3% граждан своё мнение по этому вопросу сформулировать не смогли.

Опрос был проведён 6 декабря 2020 года среди 1600 совершеннолетних граждан РФ.

Ранее NEWS.ru приводил результаты опроса, согласно которым 10% сталкивались с проверкой кредитной истории при найме на новую работу.