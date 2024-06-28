Стало известно, сколько россиян довольны работой Путина ФОМ: Путину доверяют 81% россиян

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Уровень доверия россиян президенту страны Владимиру Путину вырос на 1 п. п. за неделю — до 81%, хорошей его работу считают 82% респондентов, свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение». Работу правительство положительно оценивают 57% участников опроса. Хорошей работу премьера Михаила Мишустина считают 61% опрошенных.

О доверии Владимиру Путину заявили 81% россиян (плюс 1 п. п. за неделю). Также большинство населения (82% — плюс 1 п. п.) уверено, что он хорошо выполняет свою работу на посту главы государства, — говорится в сообщении.

Уровень поддержки партии «Единая Россия» увеличился до 49% (плюс 1 п. п.), КПРФ — остался на уровне 8%, ЛДПР — подрос до 9% (плюс 1 п. п.), «Справедливой России — За правду» — 3%, «Новых людей» — 4% (плюс 1 п. п.).

Опрос проводился с 21 по 23 июня. Было опрошено 1,5 тыс. россиян.

Ранее результаты опроса социологических компаний «ОнИн» и ЦСП «Платформа» показали, что россияне считают, что уровень социального неравенства и разрыв в уровне жизни и доходов в России за последние годы значительно вырос. Об усилении неравенства за последние пять лет высказались 53% респондентов, о снижении — всего 13%. Не увидели в России неравенства 4% опрошенных.