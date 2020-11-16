Названы регионы с самой высокой доступностью покупки автомобилей

https://static.news.ru/photo/ecdd3c0c-27ce-11eb-84ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Каждая четвёртая семья в России может позволить себе купить и содержать недорогой автомобиль в ценовом сегменте до 550 тысяч рублей, а вот среднюю по цене машину — уже лишь 12% опрошенных семей.

В исследовании содержатся и данные по регионам России. Так, покупку недорогой машины в кредит в основном могут позволить себе жители северных регионов. Лидером списка оказался Ямало-Ненецкий автономный округ. Там машину по цене до 550 тысяч рублей в кредит могут купить 66,7% семей, передаёт РИА Новости.

Второе место занял Чукотский автономный округ, где купить бюджетную машину могут 61,8%. Чуть ниже этот показатель в Магаданской области — 54,8%.

В Москве приобрести бюджетную модель могут 53,9% — почти такое же количество семей, как в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре (53,8%).

Совершенно иная ситуация складывается на Северном Кавказе, где личный автомобиль, даже бюджетный, — это роскошь. Там купить его себе могут лишь 4,8% жителей. Немногим лучше ситуация в Чечне (6%), Дагестане (8,2%), Кабардино-Балкарии (9,3%) и Карачаево-Черкесии (10%).

Таким образом, из всех жителей России купить бюджетную модель машины себе может в среднем каждая четвёртая семья, чего нельзя сказать о более дорогих автомобилях. Среднюю по цене машину могут позволить себе 12% респондентов.

Как сообщал NEWS.ru, основатель и генеральный директор CloudPayments Дмитрий Спиридонов ранее заявил о том, что россияне стали меньше покупать онлайн, несмотря на вторую волну COVID-19.

Между тем банки сообщили, что на фоне введения новых ограничительных мер из-за пандемии коронавируса в октябре 2020 года россияне резко увеличили расходы на комнатные растения.