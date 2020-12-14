Опрос: более 85% трудоспособных россиян употребляют алкоголь

https://static.news.ru/photo/b54b6346-3e8e-11eb-856e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Более 85% трудоспособных россиян употребляют алкоголь, 53% представителей молодежи делают это систематически раз в неделю.

Об этом говорится в докладе о демографической ситуации Федерального проекта «Трезвая Россия», сообщает РИА Новости. Агентство отмечает, что опрос проводился в 65 регионах РФ среди 120 тысяч человек.

Под основным ударом находится трудоспособное население страны, а это 89,6 миллиона человек, или 61% от всего населения. Более 76 миллионов граждан трудоспособного возраста (85% трудоспособного населения) потребляют алкогольную продукцию, — отмечается в докладе.

Согласно документу, в России на 16% в сравнении с 2018 годом выросла доля вовлечённости молодёжи в употребление спиртных напитков. Опрошенные назвали побуждающие факторы к употреблению алкоголя. Ими является доступность спиртного (62% опрошенных) и его реклама в медиа, на телевидении (52%), говорится в докладе.

Чаще всего россияне отдают предпочтение пиву. В год его потребляется 8,5 млрд литров. Далее идёт водка — около 1 млрд литров.

Ранее NEWS.ru сообщал, что наибольшая доля женщин, потребляющих алкоголь более установленной нормы (свыше 84 граммов в неделю в пересчёте на этанол), отмечается в Еврейской автономной области (9,3%). За ней следуют Чукотский автономный округ (8,8%) и Архангельская область (6,1%). С такими данными Росстата за 2019 год ознакомился NEWS.ru. Среди «лидеров» также — Хабаровский край (6%) и Мурманская область (4,8%).