«Определённый дух народа»: блокадница объяснила стойкость ленинградцев

Ленинград выстоял в нацистскую блокаду в 1941–1944 годах и не пал благодаря «определённому духу народа, любви к своему городу, Родине, близким», рассказала NEWS.ru председатель общества «Жители блокадного Ленинграда» Калининского района Санкт-Петербурга Жанна Киселёва.

Потому что это ленинградцы, это определённый дух народа, это любовь к своему городу, к Родине, к близким. Мы отправили всех своих родных на фронт. Мы очень хотели их дождаться, но, к сожалению, этого не случилось. Другой такой нации — сильной духом и убеждениями — просто не существует, — отметила собеседница.

8 сентября 2021 года исполняется 80 лет со дня начала блокады Ленинграда. День памяти погибших встретят почти 74 тысячи петербургских ветеранов.

Из почти 74 тысяч оставшихся ветеранов 300 являются инвалидами Великой Отечественной войны, около 10 тысяч — тружениками тыла, более 3,6 тысячи — участниками сражений, ещё 60 тысяч ветеранов награждены знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Ранее стало известно, что участники и инвалиды Великой Отечественной войны имеют право на выплаты, сумма которых может в пять раз превышать прожиточный минимум обычного пенсионера. Это дополнительные регулярные и единовременные выплаты. Также инвалиды, участники Великой Отечественной, блокадники могут одновременно получать страховую пенсию и пенсию по инвалидности.