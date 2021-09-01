«Определённая наглость»: поправившего Путина ученика пожурил директор школы

Ученик школы № 35 из Воркуты Никанор Толстых, который поправил президента России Владимира Путина из-за допущенной им исторической неточности, решился на это из-за наглости. Такое предположение выдвинула директор школы Юлия Рябцева, пишет «Подъём».

Наверное, это сочетание молодости, когда ещё существует недостаток общения с людьми, занимающими положение в обществе, и здоровых амбиций, которые позволили Никанору достичь определённых результатов... Ну, наверное, какая-то определённая наглость, — заявила она.

Рябцева сказала, что не решилась бы на подобный поступок в своём возрасте. Но это понимание приходит с годами. Она также добавила, что Никанор в школе «звезда» и занимает активную гражданскую позицию.

Но скромность должна быть, чтобы не поправлять в том числе Владимира Владимировича, — резюмировала директор.

Ранее во время встречи со школьниками Путин ошибся в названии войны, которую вёл российский император Пётр I со шведским королём Карлом XII в начале XVIII века. Он назвал конфликт Семилетней войной, тогда как это была Северная война. Толстых поправил президента, и тот его поблагодарил.