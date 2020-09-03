Минздрав определился с приоритетной группой вакцинации от COVID-19

В Минздраве рассказали, кто вошёл в приоритетную группу вакцинации от коронавируса.
Отмечается, что первыми могут пройти вакцинацию студенты, призывники, полицейские, работники торговли и сферы услуг. Об этом говорится в рекомендациях ведомства,
Ранее сообщалось, что первая российская вакцина получила название «Спутник V», её зарегистрировали 11 августа. Она разработана НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Помимо самого центра производить вакцину будет зеленоградский фармацевтический завод «Биннофарм».
Как писал NEWS.ru, директор департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения Евгений Семченко заявил, что ведомство не будет требовать от школьных учителей проходить вакцинацию от коронавируса. Педагоги вправе принимать такое решение самостоятельно.
Он отметил, что «прививка — это всегда дело добровольное» и что «это дело каждого конкретного человека», и пообещал, что никто не станет принуждать работников школ.
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