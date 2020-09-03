Минздрав определился с приоритетной группой вакцинации от COVID-19

https://static.news.ru/photo/749827f0-edf6-11ea-9bb3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cadu Rolim/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Минздраве рассказали, кто вошёл в приоритетную группу вакцинации от коронавируса.

Отмечается, что первыми могут пройти вакцинацию студенты, призывники, полицейские, работники торговли и сферы услуг. Об этом говорится в рекомендациях ведомства, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что первая российская вакцина получила название «Спутник V», её зарегистрировали 11 августа. Она разработана НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Помимо самого центра производить вакцину будет зеленоградский фармацевтический завод «Биннофарм».

Как писал NEWS.ru, директор департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения Евгений Семченко заявил, что ведомство не будет требовать от школьных учителей проходить вакцинацию от коронавируса. Педагоги вправе принимать такое решение самостоятельно.

Он отметил, что «прививка — это всегда дело добровольное» и что «это дело каждого конкретного человека», и пообещал, что никто не станет принуждать работников школ.