https://static.news.ru/photo/ce62ffb0-5578-11ea-90f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Завершился второй этап конкурса по выбору талисмана Всероссийской переписи населения 2020 года. По итогам открытого голосования были определены 77 лучших эскизов, из которых профессиональное жюри теперь выберет единственный, который и станет талисманом.

Награда автору победившего эскиза — 60 тысяч рублей и известность на всю страну, — говорится в сообщении организатора конкурса.

В конкурсе приняли участие жители 74 российских регионов. На их эскизах в основном были изображены котики, тигрята, птички, медведи и прочие представители животного мира с карандашами и планшетами в лапах, ведь символы переписи необходимы, в том числе, и для изготовления сувенирной продукции. Жюри, в состав которого вошли представители Росстата, СМИ и Высшей школы экономики, подведёт итоги конкурса 28 февраля.

Как писал NEWS.ru, Всероссийская перепись населения пройдёт в России с 1 по 31 октября 2020 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением первой «электронной» переписи станет возможность самостоятельного заполнения переписных листов на Едином портале госуслуг. Ответить на вопросы можно будет на сайте Госуслуг или через специальное приложение на смартфоне. Кроме того, будут действовать традиционные переписные участки, в том числе в помещениях МФЦ. По домам будут ходить и переписчики Росстата, которые в своей работе будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением.