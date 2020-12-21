Названы самые востребованные в 2021 году профессии

https://static.news.ru/photo/6379f0fe-4317-11eb-8d08-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эксперты выявили профессии, которые будут самыми востребованными в 2021 году. Наиболее популярными названы медработники, а также сотрудники сферы IT и продавцы.

Это выяснилось в исследовании о предварительных итогах уходящего года на рынке труда, сообщает РИА Новости. Агентство отмечает, что после Нового года также будут серьёзно востребованы фармацевты, водители и курьеры, а также комплектовщики, логисты и сборщики.

Эксперты также установили, что главным навыком у соискателей работы в 2021 году будет считаться готовность непрерывного обучения.

Ранее NEWS.ru сообщал, что менеджеры по продажам, инженеры и водители, в том числе таксисты, возглавили рейтинг самых востребованных в России профессий по итогам 2020 года. Четвёртую строчку в рейтинге заняли врачи, пятую — бухгалтеры. В топ-10 также попали менеджеры по работе с клиентами, токари, торговые представители, слесари и продавцы-консультанты.