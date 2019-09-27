https://static.news.ru/photo/5f5c570c-e222-11e9-a63e-fa163e074e61_660.jpg Фото: edu.gov.ru

Имена 15 лауреатов первого очного тура конкурса «Учитель года России — 2019» объявили на торжественной церемонии в Грозном. Об этом информирует пресс-служба Минпросвещения.

Участие в конкурсе приняли 85 учителей. По итогам испытаний первого очного тура «Учитель-профессионал» — «Урок» и «Внеурочное мероприятие» объявлены 15 лауреатов, говорится на сайте ведомства .

Лауреатами конкурса стали: Лариса Арачашвили (Волгоград), Анастасия Василевская (Воронеж), Светлана Видакас (Ярославская область), Виталий Ерохин (Тюмень), Марина Зезкова (Петербург), Ольга Иванилова (Севастополь), Дмитрий Комиссаров (Нижегородская область), Павел Красновид (Московская область), Александр Мамаев (Омская область), Наиль Мирсаитов (Казань), Михаил Ракитин (Тверь), Вероника Романова (Саратов), Виктория Скрипникова (Камчатский край), Ольга Физер (Чувашия) и Милица Щипун (Амурская область).

Испытания второго очного тура «Учитель-мастер» — «Мастер-класс» и «Образовательный проект» пройдут 29–30 сентября. По их результатам будут названы пять призёров конкурса.

Третий тур «Учитель-лидер» состоятся 3 октября в Москве. Он включает два конкурсных испытания — «Разговор с Министром» и «Публичная лекция».

Награждение победителя и призёров Всероссийского конкурса пройдёт 4 октября в Государственном Кремлёвском дворце.

Как писал News.ru, победителем всероссийского конкурса «Учитель года — 2018» стал преподаватель обществознания и права Алихан Динаев из Грозного. Свою победу он посвятил главе Чечни Рамзану Кадырову.