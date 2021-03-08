«Оправдавают традициями»: социолог о нежелании мужчин заниматься бытом

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Россиянки чаще занимаются бытом, заботятся и воспитывают детей, потому что мужчинам «есть на кого переложить эти домашние обязанности». Об этом заявила доктор социологических наук, ведущий научный сотрудник Социологического института РАН в Санкт-Петербурге Жанна Чернова.

Как пишет Lenta.ru, воспитанием детей в России в основном занимаются матери, однако действительно ли это приводит к тому, что россияне становятся «обществом маменьких сынков», ответила Чернова.

Это не совсем так. Представления о мужественности и женственности в какой-то момент начали меняться… Но с чем связана моральная паника и беспокойство по поводу того, что мужчины становится более мягкими, — это вопрос, - сказал социолог.

Чернова отметила, что гендерная роль мужчины начала обсуждаться очень широко ещё в 80-е годы прошлого века. Многие из них действительно не хотели и часто просто не могли соответствовать роли добытчика. В связи с этой дискуссией появился термин ответственное отцовство.

При этом именно в России мужчинам сложнее брать декрет по уходу за ребёнком, например, подчеркнула она. Потому что им возмещают только 40% от зарплаты и будут косо смотреть на работе. В Швеции наоборот, тебя не поймут, если ты не берёшь отпуск по уходу за ребёнком.

Что же касается домашних дел, то мужчины спокойно их перекладывают на женщин, отчасти причина, опять же в гендерных стереотипах и традициях.

Если бы женщины могли перекладывать на мужчин, они бы это тоже делали, но в нашей ситуации перекладывание идет на них самих, при этом оправдывает это традиционным положением дел или, допустим, усталостью, - считает эксперт.

Однако по её словам, проживающий одиноко мужчина со временем прекрасно осваивается в быту, найдёт кнопку включения на стиральной машине, учится готовить, стирать и убирать самостоятельно. В крайнем случае, обращается к индустрии сервиса.

Ранее NEWS.ru писал, что, по разным данным, в России от 20% до 30% взрослого населения живёт в одиночестве. Половина из них обитает в Москве. Чем больше город, тем сложнее человеку устроить свою личную жизнь, говорят психологи. Главная причина — недостаток времени и постоянная усталость. По этой причине многие решаются воспользоваться услугами брачных агентств.