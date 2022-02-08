Оправданный по делу о тройном убийстве поддержал проект о самообороне

Александр Зобенков, оправданный по делу о тройном убийстве при самозащите, поддержал законопроект о расширении пределов самообороны. Он заявил в эфире телеканала RT, что «нельзя идти в чужой дом с войной». По словам мужчины, следователи должны проводить «хорошее разбирательство» по делу и выяснять все обстоятельства конфликта.

В такой ситуации, в которой оказался я, могло случиться всё иначе — могла погибнуть вся моя семья. Я считаю, что нельзя идти в чужой дом с войной, — сказал Зобенков.

В 2020 году к Зобенкову приехали несколько человек и начали избивать его друга. Мужчина убил троих злоумышленников, чтобы защитить семью. Ему грозило 18 лет тюрьмы.

В сентябре 2021 года суд постановил, что Зобенков действовал исключительно в целях обороны, и вынес ему оправдательный приговор.

Инициативу, отменяющую пределы допустимой самообороны при защите собственной жизни, здоровья родных и имущества, ранее предложил депутат Госдумы Ярослав Нилов.

В правительство и Верховный суд на отзыв был направлен законопроект «О внесении изменения в статью 37 Уголовного кодекса РФ». Согласно документу, гражданам могут предоставить право всеми способами защищать свою и жизнь родных и близких от любого преступного посягательства лиц, незаконно проникающих в дом или квартиру.

В настоящее время закон ограничивает россиян пределами необходимой обороны, которые не всегда получается соблюдать, при этом преступники в своих действиях себя не ограничивают.

Ранее некоторые положения законопроекта о расширении пределов допустимой самообороны подверг критике председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. Он назвал их спорными и избыточными.

В частности, Клишас усомнился в целесообразности разрешения обороняющемуся применять любое насилие при посягательстве на имущество.