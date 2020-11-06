16+

Рубрики

Медиа

Архив

Общество

Оппозиционер Удальцов задержан при попытке устроить акцию у Кремля

16:49, 06 ноября 2020 31
Архивное фото Архивное фото Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Координатор организации «Левый фронт» Сергей Удальцов был задержан неподалёку от Кремля. Он пытался устроить несогласованную акцию.

Удальцов задержан неподалёку от стен Кремля при попытке провести несанкционированную акцию с вывешиванием баннера. С ним задержаны несколько его сторонников. Доставлены в отдел полиции, — цитирует РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Подробностей пока не сообщается. Стоит отметить, что летом Удальцов также был задержан в Москве. Тогда он заявил, что ему не предъявили никаких обвинений, тогда как он не принимал участия в каких-либо акциях.

Ранее NEWS.ru писал, что соратники оппозиционера Алексея Навального отказываются сотрудничать со следствием по делу о его возможном отравлении. Они уклоняются от явки к следователю и ответов на вопросы.

Telegram

Хотите получать новости быстрее всех? Подписывайтесь на нас в Telegram

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео