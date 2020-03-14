https://static.news.ru/photo/879ee5ae-6607-11ea-a5a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Оппозиции не удалось согласовать с властями Санкт-Петербурга проведение двух протестных акций против поправок в Конституцию России.

Первое мероприятие организаторы планировали провести 21 марта в гайд-парке у Финляндского вокзала, второе — 22 марта на площади Ленина. Предположительно общая их численность должна была составить до 1,2 тысячи человек.

Городские власти не устроили места проведения митингов, они предложили перенести их в Удельный парк. Организаторы отказались.

Мы будем вести переговоры. Думаю, что ни мы, ни администрация города не заинтересованы в проведении несанкционированных мероприятий, — сказала «Интерфаксу» председатель движения «Открытая Россия» Анастасия Буракова.

Ранее NEWS.ru писал, что власти столицы отказали движению «Гражданское общество» в проведении митинга против нового президентского срока Владимира Путина. Московская мэрия сослалась на запрет массовых мероприятий численностью более пяти тысяч человек из-за коронавируса, хотя организаторы заявляли 4,5 тысячи участников.