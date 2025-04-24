Овощеводы предупреждают: у гороха есть строгие сроки посадки и нарушение этих дат может оставить вас без сочных сладких стручков. Вот что нужно знать каждому огороднику.
Начинать высаживать горох можно уже в конце апреля. Крайний срок посадки — 10–15 мая.
Почему нельзя опаздывать?
- Жара — враг гороха — при температуре выше +25 °С растение сбрасывает цветы и завязи.
- Длинный световой день — после 15 часов светового дня горох перестает цвести.
- Вредители активизируются — майские жуки и гороховая плодожорка особенно опасны в июне.
Горох, посаженный в срок, дает в два раза больше урожая! Не упустите момент — это растение любит прохладу и короткий световой день. Опоздаете на неделю — останетесь без урожая.
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