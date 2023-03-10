«Оплот традиционных ценностей»: SHAMAN сыграет князя Владимира SHAMAN сыграет князя Владимира в опере

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ярослав Дронов, известный как SHAMAN

Певец Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, сыграет роль князя Владимира в одноименной этноопере, говорится на сайте Президентского фонда культурных инициатив. Воплощением проекта в жизнь займется продюсер Игорь Матвиенко, получивший грант в размере 29 млн рублей. Постановка, основанная на «Повести временных лет», расскажет о Крещении Руси, собирании русских земель и других достижениях князя Владимира.

Музыка, написанная композитором Игорем Матвиенко, позволит достучаться до самых черствых сердец, пробудить в них ощущение сопричастности к великим событиям прошлого и провести параллели с сегодняшним днем, когда Россия, воплощая в себе оплот традиционных ценностей, противопоставляет себя гегемонии западной культуры, выраженной в идеологии общества потребления, — говорится в заявлении на сайте.

Сроки начала работы над этнооперой «Князь Владимир» пока не сообщаются.

Ранее солист группы «Любэ» Николай Расторгуев назвал песню SHAMAN «Встанем» гимном военной операции на Украине. Он подчеркнул, что композиция ушла в народ и стала ассоциироваться с подвигами российских солдат.