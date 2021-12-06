«Оплачены»: помощница Киркорова прокомментировала штрафы певца

Пресс-секретарь певца Филиппа Киркорова Екатерина Успенская, комментируя NEWS.ru сообщения в СМИ о 90 оформленных на исполнителя протоколов за неуплату штрафов за нарушения ПДД, заявила, что все квитанции давно оплачены. По её мнению, в ГИБДД произошёл технический сбой.

Штрафы оплачены. Я сама видела все платёжки, они давно-давно все оплачены. Сейчас разбираются что за сбой, — заявила она.

Успенская добавила, что сам Киркоров не ездит за рулём, ни в Москве, ни в России. Певец пользуется услугами водителя.

Ранее появилась информация, что Таганский суд Москвы рассмотрит 90 протоколов за неуплату штрафов, оформленных на Киркорова. В инстанции уточнили, что по каждому из документов, cоставленных столичной ГАИ, артиcту грозит наказание в виде административного штрафа в двукратном размере от неуплаченной cуммы, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до 15 cуток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.

Глава движения «Синие ведёрки» Пётр Шкyматов заявил, что скорее всего, ПДД нарушил не сам артист, а его водитель, а Киркoров лишь несёт ответственность как владелец автомобиля. Он также считает, положительным тот факт, что полиция наконец добралась до этих нарушений.