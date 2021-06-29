Описана схема подделки QR-кодов для прохода в рестораны Москвы

Специалисты описали схемы подделки QR-кодов для прохода в рестораны и кафе Москвы. Об этом пишет «Коммерсант».

Аналитик Дмитрий Артимович рассказал , что нередко такие коды привязывают к поддельным сайтам, имитирующим портал госуслуг. Там нужно ввести паспортные данные. Сотрудники ресторанов не сразу могут заметить, что им предъявляют «пропуск» именно с поддельного сайта.

В свою очередь ведущий эксперт направления «Информационная безопасность» IT-компании «Крок» Александр Черныхов заметил, что такой способ является самым популярным в Сети. Он также добавил, что в Интернете уже появились описания способов создать подобные связки.

Кроме того, специалисты группы компаний InfoWatch подтвердили, что в последнее время зафиксировано много сообществ и Telegram-каналов, где горожанам предлагают купить QR-коды.

Ранее директор экспертных сервисов Евгений Волошин рассказал о продаже мошенниками QR-кодов для посещения ресторанов. Средняя стоимость такого кода составляет 11 тысяч рублей.