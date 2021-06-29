Описана схема подделки QR-кодов для прохода в рестораны Москвы

Специалисты описали схемы подделки QR-кодов для прохода в рестораны и кафе Москвы. Об этом пишет «Коммерсант».
Аналитик Дмитрий Артимович
В свою очередь ведущий эксперт направления «Информационная безопасность» IT-компании «Крок» Александр Черныхов заметил, что такой способ является самым популярным в Сети. Он также добавил, что в Интернете уже появились описания способов создать подобные связки.
Кроме того, специалисты группы компаний InfoWatch подтвердили, что в последнее время зафиксировано много сообществ и Telegram-каналов, где горожанам предлагают купить QR-коды.
Ранее директор экспертных сервисов Евгений Волошин рассказал о продаже мошенниками QR-кодов для посещения ресторанов. Средняя стоимость такого кода составляет 11 тысяч рублей.