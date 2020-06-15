Оперштаб сообщил о гибели ещё 52 пациентов с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/d87a6e30-af4a-11ea-9f7c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией сообщил о гибели ещё 52 пациентов за прошедшие сутки.

В Москве скончались 52 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, — цитирует сообщение ТАСС.

На сегодняшний день в России выявлено 537 210 случаев коронавирусной инфекции. Выздороветь удалось 284 539 пациентам, а скончались — 7091 человек.

Как ранее писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин потребовал нарастить объёмы тестирования на COVID-19. По его словам, эта работа, наряду с неукоснительным соблюдением санитарных норм, имеет ключевое значение в борьбе с пандемией.