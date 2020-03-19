https://static.news.ru/photo/97ca4c62-69f3-11ea-96dc-fa163e6e4271_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Сообщения о введении комендантского часа в Москве в связи с коронавирусом являются недостоверными. Такая мере не вводится, сообщили в столичном оперативном штабе по мониторингу ситуации с COVID-19.

Распространяемая информация о введении комендантского часа в столице является ложной. Просим доверять только официальным источникам информации, — говорится в сообщении штаба.

По последним данным, на сегодняшний день в мире зафиксированы 219 583 случая заболевания коронавирусом, 8928 человек скончались, 84 801 выздоровел. Сегодня в Москве от коронавируса умерла первая россиянка.

Как писал NEWS.ru, ранее первый подозреваемый на заражение COVID-19 был выявлен в Ставропольском крае.