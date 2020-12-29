Оперштаб объяснил разницу в данных по смертности от коронавируса

https://static.news.ru/photo/a3ef3c0a-4b43-11eb-9049-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 объяснил, откуда взялись разные данные по летальности от коронавируса в России.

Накануне Голикова проинформировала, что в России с начала пандемии от коронавируса скончался 70 921 человек. Ещё 45 109 человек умерли от других причин, при этом у них был положительный тест на COVID-19. Согласно данным оперативного штаба на 30 декабря, в стране умерли 56 426 пациентов.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на оперштаб, ежедневные данные, которые он публикует, учитывают только смерти, где не нужны уточнения, а статистические органы приводят данные с учётом дополнительных исследований.

В этой информации учитываются только те случаи, по которым не требуются дополнительные исследования и COVID-19 уже установлен в качестве основной причины смерти. Эти данные получены непосредственно от медицинских организаций, — сообщили в штабе.

По данным на утро 31 декабря, российские медики выявили 27 747 новых случаев COVID-19 за последние сутки. За всё время пандемии в стране заразились 3 159 297, выздоровели 2 554 340 (28 922 за минувшие 24 часа), умерли 57 019 (593).

Ранее NEWS.ru сообщал, что специфика пандемии COVID-19 в России в значительной мере отличается от других стран. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. По её словам, Россия вступила в пандемию коронавируса в середине марта 2020 года и у страны было 2,5 месяца на подготовку системы здравоохранения.