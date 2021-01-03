Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

https://static.news.ru/photo/bf0bfaee-4da2-11eb-84bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За прошедшие сутки прироста случаев заражения коронавирусом не было зафиксировано в Чукотском автономном округе и Республике Алтай. Также наименьшие темпы прироста наблюдаются в Тыве, Ненецком автономном округе (0,1%) и Еврейской автономной области (0,4%).

Как сообщили в оперштабе по борьбе с заболеванием, в Чукотском автономном округе за прошедшие сутки новых случаев заражения коронавирусом не выявлено, на Алтае — зарегистрировано шесть случаев.

По данным на утро 3 января, медики выявили в России 24 150 новых случаев COVID-19. За всё время пандемии в стране зафиксировано 3 236 787 инфицированных. Из них выздоровели 2 618 882 гражданина (19 847 за минувшие 24 часа), скончались — 58 506 (504). Число смертей за неделю в стране оказалось минимальным с начала декабря.

Всего с начала пандемии в мире зарегистирировано свыше 84,5 млн заражённых COVID-19. В первую тройку по уровню заболеваемости входят США (20,4 млн), Индия (10,3 млн) и Бразилия (7,7 млн).

Ранее NEWS.ru сообщал, что с декабря началась прививочная кампания от COVID-19. Сейчас россияне смогут выбрать одну из двух существующих вакцин — «Спутник V» или «ЭпиВакКорона». Как утверждают медики, иммунитет к болезни после вакцинации сохраняется до шести месяцев.