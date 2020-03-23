https://static.news.ru/photo/b9bfeeb2-6d04-11ea-a5c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Обязательный домашний карантин вводится в Москве с 26 марта по 14 апреля 2020 года для жителей столицы старше 65 лет, а также для граждан с хроническими заболеваниями. Меры связаны с пандемией коронавируса нового типа.

Самоизоляцию обязаны соблюдать и вернувшиеся из государств со сложной эпидситуацией. Соответствующий документ подписал мэр мегаполиса Сергей Собянин.

Соблюдать ограничительные меры обязаны люди, страдающие рядом недугов: инсулинозависимым сахарным диабетом, астмой, бронхоэктазией, лёгочным сердцем и нарушением лёгочного кровообращения, хронической болезнью почек, злокачественными опухолями. Кроме того, самоизолироваться должны граждане, перенёсшие пересадку органов и тканей, а также инфаркт и инсульт, говорится на официальном сайте Мосгорздрава.

Режим самоизоляции могут не соблюдать пациенты, отнесённые к третьей клинической группе (онкология), сотрудники ведомств, чьё нахождение на рабочем месте критически важно для деятельности учреждения, а также представители здравоохранения.

Находящимся на домашнем карантине власти региона предоставили ряд послаблений. Например, их временно освободили от пени и штрафов за просроченную оплату услуг ЖКХ.

Режим самоизоляции — это пребывание в квартире в течение 14 дней. Выходить можно только в случае крайней необходимости, в малолюдное время и в маске.

По последним данным, COVID-19 в мире заражены 343,7 тысячи человек, жертвами заболевания стали около 15 тысяч, выздоровели свыше 97 тысяч. В России число случаев инфицирования достигло 438, выздоровели 18 человек. В Ивановской области с подозрением на коронавирус госпитализированы 19 граждан.

Как сообщал NEWS.ru ранее, Минсельхоз и Минпромторг занялись формированием дополнительного пула поставщиков продуктов питания на случай, если сорвутся соглашения. Ретейлеры пересматривают логистику для оперативной доставки и выкладки товаров повышенного спроса.