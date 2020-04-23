Оперштаб Москвы сообщил о всплеске госпитализаций из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/4b39fc8e-856a-11ea-880e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве увеличился рост числа госпитализированных с подозрением на заражение коронавирусом. Об этом сообщили в столичноим оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19.

Там отметили, что на предыдущей неделе была зафиксирована стабилизация ситуации. Однако теперь она изменилась.

Если в конце предыдущей недели госпитализировали около 1,3 тысячи человек в сутки, то уже на старте текущей — примерно 1,4 тысячи. К 22 апреля число попавших в больницы выросло до 1,8 тысячи, а 23 апреля новый рост — до 1,9 тысячи пациентов.

В общей сложности к этому дню в России официально зарегистрировано более 62,7 тысячи случаев заражения коронавирусом, скончались 555 пациентов, выздоровели около 4,9 тысячи человек.

В целом в мире уже более 2,6 млн случаев инфицирования, умерли порядка 183 тысяч, исцелились свыше 713 тысяч человек.

Как писал NEWS.ru, около двух третей пациентов умерших от COVID-19 в Москве вовремя не обратились к врачам. Именно это специалисты считают одним из ключевых факторов смертности.