https://static.news.ru/photo/2ff34c06-69ee-11ea-95c8-fa163e6e4271_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в РФ сообщили, что в стране не было зарегистрировано летальных исходов от инфекции.

Летальных исходов от коронавирусной инфекции не зарегистрировано, — говорится в сообщении.

В настоящий момент в мире зарегистрировано 219 583 заражённых коронавирусом. Скончались 8928 человек, поправились — 84 801 пациентов. Сообщается, что в Иране от коронавируса каждые десять минут умирает человек.

В России — 147 человек заразились, шесть — поправились.

Как ранее писал NEWS.ru, причиной смерти пациентки с коронавирусом в Москве стал оторвавшийся тромб. Это показало вскрытие, сообщают в столичном оперативном штабе.