В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в РФ сообщили, что в стране не было зарегистрировано летальных исходов от инфекции.
Летальных исходов от коронавирусной инфекции не зарегистрировано, — говорится в сообщении.
В настоящий момент в мире зарегистрировано 219 583 заражённых коронавирусом. Скончались 8928 человек, поправились — 84 801 пациентов. Сообщается, что в Иране от коронавируса каждые десять минут умирает человек.
В России — 147 человек заразились, шесть — поправились.
Как ранее писал NEWS.ru, причиной смерти пациентки с коронавирусом в Москве стал оторвавшийся тромб. Это показало вскрытие, сообщают в столичном оперативном штабе.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен