Оперштаб: границы России закрывать не планируется

Федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции не планирует принимать решения о прекращении авиационного сообщения с другими странами и закрытии границ России.
Об этом ТАСС
Как передавал NEWS.ru, за последние сутки в России выявлено 10 888 новых случаев коронавирусной инфекции. По количеству заболевших лидирует Москва, где зафиксировано 3537 случаев — последний раз такие показатели отмечались в мае. Общее количество заразившихся в России с начала пандемии выросло до 1 225 889 человек. В настоящее время продолжают лечение 222 090 пациентов, что является максимумом с начала июля.
В Крыму за сутки выявили 105 случаев COVID-19 — абсолютный рекорд с начала пандемии.
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