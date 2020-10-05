Оперштаб: границы России закрывать не планируется

https://static.news.ru/photo/e7064826-06ec-11eb-a870-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции не планирует принимать решения о прекращении авиационного сообщения с другими странами и закрытии границ России.

Об этом ТАСС рассказали в оперштабе. Ранее закрытие границ из-за роста числа выявляемых случаев COVID-19 допустили в Совфеде. Сенатор Валерий Рязанский отметил, что «чем больше перемещения людей, тем больше количество заражений».

Как передавал NEWS.ru, за последние сутки в России выявлено 10 888 новых случаев коронавирусной инфекции. По количеству заболевших лидирует Москва, где зафиксировано 3537 случаев — последний раз такие показатели отмечались в мае. Общее количество заразившихся в России с начала пандемии выросло до 1 225 889 человек. В настоящее время продолжают лечение 222 090 пациентов, что является максимумом с начала июля.

В Крыму за сутки выявили 105 случаев COVID-19 — абсолютный рекорд с начала пандемии.