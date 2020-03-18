https://static.news.ru/photo/4883777e-68ee-11ea-9ef6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

408 человек находятся в больнице в Коммунарке. У 37 из них подтверждён коронавирус. При этом ни у одного нет тяжёлой формы заболевания.

Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Вчера мы перевели одного пациента, который ранее находился в отделении реанимации и интенсивной терапии, в изолированную палату для продолжения лечения. Сейчас его состояние мы оцениваем как стабильное и продолжаем все необходимое лечение, — цитируют в штабе главврача больницы Дениса Проценко.

Там отметили, что всем пациентам назначено индивидуальное лечение, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Как ранее писал NEWS.ru, в Свердловской области из-за угрозы распространения коронавируса введён режим повышенной готовности.