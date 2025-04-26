Оперный певец Бурчуладзе высказался о творчестве Зураба Церетели Певец Бурчуладзе: в творчестве Церетели чувствовались его грузинские корни

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Паата Бурчуладзе

В работах известного скульптора и живописца Зураба Церетели всегда чувствовались его грузинские корни, заявил оперный певец Паата Бурчуладзе в беседе с корреспондентом NEWS.ru. Он отметил, что его картины детально отражают окружающую действительность Грузии.

В его творчестве чувствовалось, что он был из Грузии, родом из Грузии, потому что все его произведения, которые на полотне, − это было то, что я действительно вижу каждый день в Грузии. Это было его видение. И вообще очень чувствовалось, что он был знаком и с Пикассо, был знаком и с Шагалом, − сказал Бурчуладзе.

Ранее стало известно о начале церемонии прощания со скульптором в церкви Иконы Божией Матери Дидубийского пантеона в Тбилиси. Гроб с его телом был накануне доставлен из Музея современного искусства, расположенного в столице Грузии, где в течение двух дней велась гражданская панихида. Известно, что Церетели будет похоронен рядом с его женой Инессой Андроникашвили. Попрощаться с выдающимся художником пришло большое количество людей.

Также художник Константин Мирошник высказался о Церетели, отметив, что тот в 1990-е годы очень часто оказывал помощь бездомным и нуждающимся людям. Он присылал за просившими милостыню бедняками машины, которые отвозили их в места, где они могли поесть, согреться и переночевать.