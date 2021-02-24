Оператору ФБК Зеленскому сменили меру пресечения на домашний арест

https://static.news.ru/photo/d268b48c-76cf-11eb-b54f-96000091f725_660.jpg Фото: Пресс-служба Пресненского суда

Пресненский суд Москвы принял решение о замене меры пресечения в отношении видеооператора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан российскими властями «иностранным агентом») Павла Зеленского. Он будет находиться под домашним арестом, сообщила пресс-секретарь суда Лела Кокая.

Таким образом, судья удовлетворил ходатайство следствия, передаёт РИА Новости.

Судом удовлетворено ходатайство следователя об изменении меры пресечения на домашний арест, — рассказала представитель суда.

При этом срок домашнего ареста был продлён до 24 апреля.

Павла Зеленского задержали 15 января по обвинению в призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК) за два эмоциональных твита, написанных после самоубийства нижегородской журналистки Ирины Славиной. В тот же день Пресненский суд арестовал его до 28 февраля. Изначально оператор ФБК не признавал вину, с ним работал адвокат «Агоры» Мансур Гильманов. 16 февраля Мосгорсуд отклонил жалобу стороны защиты на арест Зеленского, при этом во время её рассмотрения Гильманов узнал о внезапном решении своего подзащитного прекратить сотрудничество.

О том, что Зеленский дал признательные показания и отказался от услуг адвоката, в эфире канала «Навальный Live» рассказал директор ФБК Иван Жданов 18 февраля. Он предположил, что это связано с давлением, оказываемым в застенках на оператора Фонда борьбы с коррупцией, и выразил опасение «за возможность его правовой защиты», писал NEWS.ru.