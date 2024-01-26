Операторов связи заставили сообщать абонентам о подключении новых услуг

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Абоненты из России смогут в режиме онлайн сменить оператора, сохранив номер, а операторы получат возможность разорвать договор, если клиент не пользуется связью в течение 90 дней, об этом сказано в документах, опубликованных пресс-службой кабмина. Также оператор будет обязан уведомлять абонента об изменении тарифов, отмечается в заявлении на сайте правовой информации страны.

Изменения, подписанные премьер-министром Михаилом Мишустиным, вступят в силу с 1 сентября текущего года. В пояснительной части документа также указывается, что оператор также должен будет информировать клиентов о зонах охвата сети и реагировать на их обращения о технических проблемах.

Предполагается, что все нужные данные граждане будут получать как через смс-оповещения, так и через звонки. Информация о подключении новых услуг и других изменениях договора также должна быть размещена в личном кабинете абонента.

Помимо этого, оператор может отказать в обслуживании по продаже сим-карты юридическим лицам, если у него нет данных о конечных получателях сим-карты.

Ранее аналитик Владимир Ульянов предупредил россиян о скрытой опасности программ по определению номеров. По его словам, такие приложения часто собирают информацию о владельце телефона, получая доступ к практически всем видам данных, хранящихся на телефоне.